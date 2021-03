Il messaggio di Pasqua che nasconde una fake news

Un'orchidea a forma di colomba alata, che gira come messaggio di buon auspicio per la Pasqua: ecco perché si tratta di una bufala

Come tutti sappiamo, il web è pieno di fake news. Nelle ultime ore si è diffusa una bufala che riguarda la Pasqua, e che ritorna in auge praticamente ogni anno. Stiamo parlando della fake news della "Peristeria elata" (o “alata”).

La bufala, che gira su Facebook e Whatsapp, recita: “Si chiama Peristeria Alata, è un’orchidea proveniente dal Brasile e fiorisce proprio al momento della Pasqua. Anche conosciuta come Il Fiore dello Spirito Santo, è un’opera d’arte della natura. E, sebbene sia solo un’immagine, si dice che quando viene inviata in questo periodo da una persona all’altra, con essa va la benedizione dello Spirito e del potere universale. Per voi tutti, buona rinascita e liberazione”.

La prima osservazione da fare riguarda la foto che viene allegata al messaggio, dove si vede il fiore che - con i suoi petali - riproduce esattamente una colomba in volo. Premettendo che l’orchidea in questione ha un aspetto diverso, ovvero la parte interna ai petali ha le sembianze di una colomba, anche il nome e la provenienza risultano essere errate.

Il nome esatto è infatti Peristeria elata e non alata, e la sua provenienza non è affatto brasiliana. I paesi dove questa meravigliosa orchidea è maggiormente diffusa sono Colombia, Venezuela, Ecuador, Panama e Costa Rica. Anche il periodo della fioritura non è corretto, in quanto la Peristeria elata prenderebbe vita in periodi variabili a seconda del clima presente nel Paese.