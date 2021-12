All Together Now, Carola Campagna dice sì in diretta TV

Domenica 19 dicembre è andata in onda la finale di "All Together Now". Vincitore del talent condotto da Michelle Hunziker è stato Giacomo Voli, trentaseienne di Correggio (Reggio Emilia). Già partecipante di "The Voice of Italy", Giacomo ha battuto in finale Vincenzo Cantiello, arrivato secondo, e Carola Campagna, terza classifica. Ma è stata proprio Carola, brianzola classe 1997, ad essersi resa protagonista "involontaria" della serata.

Cresciuta a Triuggio con la sua famiglia, la cantante ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato.

Salito sul palco alle sue spalle, Alberto Redaelli (di Lesmo) le ha coperto gli occhi e si è poi inginocchiato ai suoi piedi. "Ma che ci fai qui? Ti aspettavo in hotel!" ha esclamato Carola. Prima che lui le chiedesse: "Carola, mi vuoi sposare?". "Sì, mille volte sì!" gli ha risposto, mentre il pubblico applaudiva emozionato.

Chi è Carola Campagna

Carola Campagna, classe 1997, studia canto da quando aveva 8 anni.

Nel 2011 ha vinto il suo primo concorso, "La Bella & La Voce", ottenendo l’opportunità di realizzare un brano inedito con Davide Maggioni, produttore di Antonio Maggio. L'anno successivo ha trionfato al “Seguro Festival” vincendo il “Premio A.F.I.” (Associazione Fonografici Italiani). La grande occasione è arrivata nel 2013, quando ha cantato al Teatro Nuovo di Milano in occasione dell’evento “Buon Compleanno Mimì”. Nel giugno 2014 ha partecipato alla finale di "VideoFestival Live", con presidente di giuria Mara Maionchi, vincendo il premio "Brani Editi". Fino al 2015, l'anno della svolta, quando ha partecipato a "The Voice of Italy" classificandosi terza nel Team J-Ax. Dopo il talent ha avutp l’opportunità di registrare un brano, “Se Solo”, colonna sonora del film Disnet “The Descendants”, con testo tradotto e riadattato dal coach J-Ax.

All'attivo, Carola ha un EP contenente 4 brani cantati durante il percorso di The Voice of Italy e 2 inediti, di cui “Se Solo” e “In Un Attimo”. Ed è inoltre stata inserita nella raccolta musicale “We Love Disney” con tutte le canzoni dei classici Disney cantate da big nazionali ed internazionali, da Emma Marrone a Jessie J. Carola, nel disco, interpreta “Il Cerchio della Vita” tratto dal film “Il Re Leone”.