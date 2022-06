Cascate del Serio, il 19 giugno ricomincia la "magia"

Lo sapevi che, a circa un’ora e mezza da Monza, si possono ammirare delle spettacolari cascate, tra le più alte d’Italia? Siamo a Valbondione, in piena Val Seriana. Qui, ogni estate, si può assistere alla discesa delle Cascate del Serio, un meraviglioso spettacolo fatto di diecimila metri cubi d'acqua in caduta libera.

Per via della costruzione di una diga per la produzione di energia idroelettrica, avvenuta nel 1931, durante i mesi invernali lo scorrere del fiume Serio viene interrotto. Ma, come ogni anno, da giugno ad ottobre l’impianto viene aperto per cinque volte, regalando uno scenario naturale davvero unico.

Anche quest’anno, quindi, torna il consueto spettacolo per tutti gli amanti della natura e dell’escursionismo.

Seppure venga effettuata solamente per cinque volte l’anno, per non più di 30 minuti, l’apertura di queste meravigliose cascate è in grado di regalare ai fortunati visitatori una visione indimenticabile. Compiendo un triplice salto, lungo 315 metri, si vengono infatti a creare cascate tra le più alte di tutta Europa.

Il punto più strategico da dove ammirare questo potente spettacolo naturale pare siano i laghi del Barbellino sul Serio. È proprio da questa zona che, ogni anno, percorrendo a piedi la strada militare che porta al rifugio si posizionano centinaia di appassionati. Dove parcheggiare? A Valbondione troverai i giovani del posto che, muniti di pettorina, ti indicheranno le aree di sosta (il parcheggio costa 5 €). Una volta parcheggiata l'auto, puoi imboccare il sentiero CAI 305 (1.30 h, facile), il sentiero CAI 306 (1.30 h, medio) o il sentiero CAI 332 (1.15 h, medio).

Come abbiamo già detto, le aperture sono cinque, con la durata di mezz’ora ognuna. Per gli amanti delle viste notturne, un sabato di luglio è prevista una suggestiva apertura di notte, dove le cascate verranno illuminate da potenti fotocellule. La prima apertura è prevista per domenica 19 giugno. Queste, nel dettaglio, le aperture:

19 giugno dalle 11.00 alle 11.30

16 luglio dalle 22.00 alle 22.30

21 agosto dalle 11.00 alle 11.30

11 settembre dalle 11.00 alle 11.30

9 ottobre dalle 11.00 alle 11.30

Come disse lo scenziato e scrittore Giovanni Maironi da Ponte, “le Cascate del Serio sono un luogo dove rifarsi delle tante amarezze della vita”.