Il ciliegio secolare di Besana in Brianza ha conquistato anche Linus

"Una promessa è una promessa! Il ristorante era chiuso ma il ciliegio era lì in tutta la sua bellezza! "Anche un po’ nascosto, come tutte le cose preziose…": così Linus ha commentato su Instagram l'immagine che lo ritrae davanti al ciliegio secolare di Besana in Brianza. Un albero che, sui social, è una vera e propria star. E che di recente ha fatto parlare di sé per l'inaugurazione del Sentiero delle Fate.

Nella puntata di "Deejay Chiama Italia" del 20 aprile, Linus è poi tornato su quella sua escursione in Brianza. E ha raccontato di come sia bello immaginare che, la collina dei ciliegi cantata da Lucio Battisti, sia proprio questa.

Tra i commenti al suo post, quello del collega Mario Fargetta. "A Besana io giocavo a pallone" ha scritto. "C’è la tua statua all’ingresso del paese" ha scherzato Linus.