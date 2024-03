Colombe artigianali, le migliori proposte delle pasticcerie della Brianza

Pasqua è ormai vicina, ma ancora non hai pensato a quale colomba portare in tavola? Nelle pasticcerie della Brianza puoi trovare diverse proposte, tra tradizione e varianti gourmet.

La pasticceria Cerere di Canonica di Triuggio, nominata "miglior bakery della Brianza" dal programma di Real Time Forno delle Meraviglie, propone una colomba di Pasqua tradizionale.

Chi preferisce i gusti particolari, può optare per Sua Maestà La Colomba di The Banker's Jam (con sede a Besana Brianza, ma acquistabile anche online). La copertura è disponibile in tre varianti (cioccolato bianco, cioccolato Ruby, cioccolato fondente), al suo interno si può inserire una composta (mirtillo, lampone, mora, mirtillo e lavanda, mirtillo e zenzero, mirtillo e menta, lampone e cacao), e si può avere anche la confezione regalo.

Sempre a Besana Brianza, Alice's Bakery propone colombe pasquali classiche, al cioccolato e agli agrumi. La più golosa è però la variante al pistacchio, venduta con crema di pistacchio in una sac à poche.

Diversi sono anche i gusti delle colombe realizzate da I Dolci di Ivan, a Briosco: tradizionale con arancio candito, rustica (noci, nocciole e gocce di cioccolato), vegana rustica, ai tre cioccolati, fragoline e frutti di bosco. E c'è persino una mistery box, per chi non sa quale scegliere e ama l'effetto sorpresa.

A Monza, da Il dolce cortile, la signora Pierina confeziona colombe con pere semicandite, glassa, mandorle e granella di zucchero. Disponibili nei formati da 500 grammi e da 1 kg (vegane solo da 500 grammi), per la prima volta sono proposte anche nella versione Colombina da 100 grammi.

Sempre a Monza, la pasticceria Lievito punta sulla colomba di Pasqua tradizionale con scorzone d'arancia di Sicilia candito e sulla variante con pesche candite e polvere di amaretto.

Restando a Monza, Crippa Bakery propone in loco ma anche online colombe classiche, al pistacchio, ai frutti di bosco, ai tre cioccolati e - infine - alla pera e cioccolato.

A Meda, Moderno caffetteria & pasticceria propone colombe in numerose varianti: tradizionale, al cioccolato, al pistacchio. Ma anche alla mela, cannella e frutti di bosco, oppure alla pesca e albicocca.