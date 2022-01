Perché si festeggia la Giornata mondiale degli abbracci?

Il 21 gennaio si celebra la Giornata mondiale degli abbracci. Una giornata che, le sue radici, le affonda nel lontano 1986.

Inventata dal reverendo Kevin Zaborney nel Michigan, e più precisamente a Clio, la sua fama si è ben presto diffusa in tutti gli Stati Uniti e nel mondo. Per somma gioia di Zaborney, che ancora oggi si definisce con orgoglio "l'inventore del National hugging day".

Quando e come è nata la Giornata mondiale degli abbracci

Da dove gli venne l'idea? Da un dato di fatto, come da lui stesso spiegato: gli americani provano generalmente imbarazzo nel mostrare in pubblico i loro sentimenti. Motivo per cui, suggerisce lo stesso reverendo, bisogna sempre chiedere a qualcuno il permesso di abbracciarlo: per timidezza, o per altre motivazioni, potrebbe non gradire il gesto. Un gesto che, prima di tutto, deve essere gentile.

Perché proprio il 21 gennaio? Perché è una data a cavallo tra Natale, Capodanno e San Valentino. E perché, negli USA, è pieno inverno (una stagione in cui è più facile sentirsi tristi).

Perché abbracciare fa bene

Pandemia a parte, col contatto fisico visto ormai come un pericolo e un gesto da evitare, abbracciare fa bene.

Uno studio condotto dalla School of Medicine dell'università della California dimostra come lo stimolo emotivo provato durante un abbraccio agisca direttamente sull'amigdala (responsabile delle emozioni all'interno del nostro cervello) e contribuisca alla produzione di ossitocina. Perché l'abbraccio faccia effetto, è però necessario che duri almeno 20 secondi: è questa la durata minima per scatenare la reazione chimica che migliora l'umore.

Come festeggiare, allora, in tempo di Covid? Ci si può abbracciare tra conviventi, o persino... tra positivi! Oppure, si può abbracciare virtualmente utilizzando l'emoticon creato da Facebook nel 2020. Certo non si può dire che sia la stessa cosa, ma è pur sempre meglio di niente!