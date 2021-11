Giro in pony o in asinello, gli indirizzi a Monza e provincia

Fare un giro sul pony o sull'asinello è tra le attività più amate dai bambini. Dove farlo a Monza e dintorni? Scopriamolo insieme.

La Botanica, Lentate sul Seveso

Immersa nel Parco delle Groane, La Botanica è nata come "Lattelier" per la vendita diretta di latte, ed è stata poi ampliata fino ad accogliere un ristorante (Convivio), camere da letto, una fattoria didattica, un orto sperimentale e uno spazio in cui si organizzano laboratori per i bambini e per le famiglie. Qui si viene per vedere le mucche e le caprette, per giocare coi giochi d'una volta, per fare acquisti genuini, ma anche e soprattutto per partecipare alle attivitità organizzate: il biberon ai vitellini, il laboratorio del formaggio, del gelato o della pizza, e il giro sul pony per l'appunto. Tuttavia, non sempre il Giro sul Pony e la Pony Experience sono disponibili: per tener monitorato il calendario è necessario guardare il profilo Facebook. Quando il Giro Pony c'è, il costo è di 6 € ed è consigliato per bambini da 3 anni. La Pony Experience costa invece 10 €, è consigliata dai 4 anni, ed è un laboratorio dedicato alla relazione bambino-animale: prendersi cura di un pony, come pulirlo, sellarlo e condurlo a mano.

Nella Vecchia Fattoria, Arcore

Alpaca, mucche, coniglietti, caprette: Nella Vecchia Fattoria, ad Arcore, è un luogo magico per i bambini. Che, qui, possono anche fare un giro in sella ad un asinello. Non solo: qui gli animali possono essere accarezzati, e si possono acquistare delle straordinarie uova colorate (meglio se su prenotazione).

Brusignone, Montesiro di Besana in Brianza

Il Giro sul Pony viene organizzato anche dall'azienda agricola Brusignone di Montesiro. Qui i bambini fino a 8 anni (e fino a 50 kg di peso) possono salire sulla ponina Quinny che, guidata dallo staff, li condurrà in un giro del frutteto. L'appuntamento è il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 17.00 (Quinny si riposa dalle 13.00 alle 14.30) e il costo è di 4 € a giro.

Ranch La Monella, Usmate Velate

Ogni domenica il maneggio La Monella di Usmate Velate organizza il Pony Day per i bambini. I più piccoli possono così passare del tempo in compagnia dei cavalli, conoscerli da vicino, accarezzarli e imparare a montarli (il maneggio organizza corsi e lezioni di equitazione per bambini e adulti). In collaborazione con istruttori qualificati F.I.S.E e S.E.F Italia, l'iniziativa consiste in passeggiate a cavallo di breve, media e lunga durata, in gruppi o individualmente.

Fattoria Besana, Besana in Brianza

La Fattoria Besana di Besana in Brianza è celebre soprattutto per i suoi laboratori di riciclo creativo con pane secco, biscotti, fette biscottate, scarti di frutta e verdura e carta tritata. Ma, qui, è possibile anche fare un giro sul pony e partecipare a laboratori e attività didattiche.