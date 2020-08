Una serata unica, poco lontano da Monza: arriva sul lago Dinner in the Sky

Se soffrite di vertigini, forse questo locale non fa per voi. Ma se avete voglia di qualcosa che sia adrenalina pura e ottimo gusto, a settembre sarà possibile cenare sospesi tra cielo e lago. Dove? A Dervio, sul lago di Como, a un'ora d'auto da Monza.

L'appuntamento è con Dinner in the Sky, dal 9 al 13 settembre. Nella splendida località lacustre verrà posizionato, all’imbocco del porto vecchio e in posizione (ovviamente) panoramica, una passerella sospesa a 50 metri d'altezza dove si potrà cenare o sorseggiare un ottimo cocktail.

Dopo il successo registrato a Dubai, Londra, Las Vegas e Bruxelles, Dinner in the Sky arriva dunque anche in Italia. E, più precisamente, in Lombardia (dopo aver toccato località come Capri e Pesaro). Una location magica per una cena, ma anche per una colazione, un brunch, uno snack in the sky, l'aperitivo o l'after dinner. I prezzi? Da 59 euro fino a 169, per eventi dalla durata compresa tra i 35 e i 75 minuti. Un’esperienza unica al mondo, che abbina menù gourmet alla bellezza unica dei paesaggi nostrani.

La piattaforma è sospesa da terra da una gru alta 50 metri, ed è lì che lo chef preparerà davanti ai commensali il menù gourmet, accompagnato da bicchieri di ottimo vino e col sottofondo della musica dal vivo.

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più uniche che si possano vivere, soprattutto se si è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o si vuole stupire familiari o amici. Senza allontantanarsi troppo da Monza.

Per quanto riguarda la situazione Covid, tutto è sotto controllo: grande attenzione sarà riservata all’aspetto della sicurezza, con rigidi protocolli di igienizzazione e sanificazione, insieme uno speciale sistema di paratie mobili per garantire il distanziamento tra coloro che non sono congiunti.

Come funziona? Per prima cosa i biglietti si acquistano online, si deve arrivare alcuni minuti prima e si viene accolti da graziose hostess che effettuano la registrazione e vi accompagnano nella zona hospitality per un aperitivo di benvenuto.

A due a due poi vengono portati alla piattaforma e fatti sedere allacciando bene la cintura, dal personale di sicurezza. Quando tutti sono al loro posto parte il countdown di 10 secondi e si sale in cielo per prendere parte all’evento. Le prevendite degli eventi Dinner in the Sky sono disponibili su: dinnerinthesky.it. Info prenotazioni tavoli e sessioni 3279985801.