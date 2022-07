Tre lidi con piscina vista lago a un’ora da Monza

Questa che stiamo vivendo è sicuramente una delle estati più roventi mai vissute prima. Ormai sono settimane che la temperatura al sole non scende sotto i 30 gradi. E, dopo una settimana di lavoro, passata magari in ambienti privi di aria condizionata, la voglia di un weekend all’insegna del refrigerio si fa sicuramente sentire.

Tra le idee più gettonate troviamo una giornata in piscina, meglio ancora se circondati dal panorama meraviglioso del lago di Como. A un'ora d'auto da Monza, infatti, è possibile raggiungere lidi con piscina affacciati sul lago di Como. Ecco i più belli.

Lido di Villa Olmo

Di proprietà della città di Como, il Lido di Villa Olmo rappresenta uno storico punto di riferimento estivo per i cittadini comaschi e non solo.

Realizzato nel contesto naturale della villa comasca, questo lido offre la possibilità di godersi un fresco bagno in piscina con vista sul primo bacino del lago di Como. All’interno del lido è presente un beach bar, dove potrai gustarti uno spuntino o una bevanda fresca. Oltre a poter posare la propria salvietta sul prato, presso il lido di Villa Olmo è possibile noleggiare lettini, ombrelloni e cabine, anche comodamente da casa attraverso pochi click. Basterà accedere all’area prenotazioni online del sito lidovillaolmo.it. Un ingresso adulto, con lettino e ombrellone sulla spiaggia, costa 20,50 € al giorno (19 € sul prato). Per il solo ingresso si pagano 10 € al giorno.

Lido di Cernobbio

Tra le più suggestive location del lago di Como, il lido di Cernobbio è considerato un vero paradiso per il relax vista lago. Un’ampia piscina completata da un comodo solarium ti permetterà di passare una giornata tra bagni rinfrescanti e un pacifico riposo, mentre i più piccoli possono divertirsi nella vasca circolare adiacente alla vasca principale sotto gli occhi attenti di mamma e papà. Per i bisognosi di tecnologia, il lido mette a disposizione a bordo vasca e in tutta l’area del solarium diverse prese per la ricarica dei dispositivi. L'angolo bar con street food menù e il ristorante con menù alla carta soddisfano tutte le tue esigenze culinarie. Dopo le 19.00, il dj-set contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più esclusiva. L'ingresso giornaliero costa 15 € in settimana e 19 € nei weekend. Per il gazebo con due lettini e un tavolino si pagano 50 € e 70 €.

Lido di Argegno

Location elegante e rilssante, il Lido di Argegno è tra i più gettonati dell’area comasca. La piscina affacciata direttamente sul Lago di Como ti permetterà di rinfrescarti godendo di una vista invidiabile. Le attività create appositamente per i più piccoli, e gestite dallo staff del lido, ne fanno il luogo perfetto per le famiglie: gli adulti possono infatti godersi il meritato relax, mentre i bimbi vengono seguiti dal personale. Il lido è attrezzato con lettini ed ombrelloni, mentre un bar con un'ampia offerta di bevande, panini e piadine garantisce pause golose. L'ingresso costa 15 € durante la settimana, 25 € nei weekend.