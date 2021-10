Pizzoccheri, dove mangiarli tra Monza e la Valtellina

Farina di grano saraceno, acqua e un condimento di burro, formaggio, verze e patate: nascono così i pizzoccheri che, negli ultimi anni, hanno ottenuto anche il riconoscimento di indicazione geografica protetta IGP (grazie alla qualità e alla filiera di produzione della Valtellina, patria di questo primo piatto godurioso).

Ma dove mangiare i migliori pizzoccheri a Monza e dintorni, oppure in Valtellina (che da Monza dista un paio d'ore)?

Osteria della Pioda - S.S. dei Giovi 26/28, Vertemate con Minoprio

Nata come locanda e stazione di posta sulla principale arteria di collegamento tra Milano e la Svizzera nel XVI secolo, l'Osteria della Pioda è ora un "luogo di culto" gastronomico che favorisce la valorizzazione e la diffusione dei prodotti d'origine del territorio. Enoteca con mescita e bottega, pone in primo piano proprio i suoi pizzoccheri. Degni di nota anche i dolci, i formaggi e il pane fatto in casa.

Osteria del Cavolo - vicolo dei Molini 11, Monza

L’Osteria del Cavolo è il luogo perfetto in cui assaggiare i pizzoccheri tradizionali valtellinesi a Monza. Sita nel centro storico della città, vanta due grandi sale e un’ampia scelta di piatti che partono proprio dalla tradizione lombarda. Le 120 etichette nazionali e internazionali presenti in cantina sono il degno accompagnamento dei suoi piatti.

Crotto Quartino - strada comunale dei Quartini 5, S. Croce di Piuro (So)

Meta ideale per una domenica lontani (ma non troppo) da Monza, Crotto Quartino è una vera istituzione valtellinese. Se non hai mai provato i pizzoccheri bianchi del 1930, questa è la loro casa. Fatti con il formaggio Crotto Quartino® cagliato, preparato e affinato direttamente in crotto, servono ben 150 giorni di stagionatura affinché diventano il condimento del pizzocchero per eccellenza.

Bar Ristorante da Silvio - V. Madonnina, 2/4 - Chiuro (So)

Non è vicinissimo ma, per una fuga domenicale, il Bar Ristorante da Silvio è la meta per eccellenza: pare che si assaggino proprio qui, i pizzoccheri più buoni di tutta la Valtellina. Oltre ai primi piatti, in menù si trovano gli sciatt, frittelle ripiene di Casera (formaggio tipico della zona) e composte da una pastella in cui viene messa anche della grappa diluita con acqua frizzante o birra.