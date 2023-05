Una 36enne di Giussano trionfa alle Olimpiadi di Miss Mamma Italiana

"Miss Mamma Italiana", il celebre concorso italiano di bellezza e simpatia, è giunto alla sua 30esima edizione.

A San Mauro Mare, sulla Riviera Romagnola, le Mamme Miss provienti da diverse Regioni d'Italia e vincitrici delle passate edizioni del concorso hanno partecipato alle “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”.

Qui si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia: tiri ai calci di rigore, gara di bocce, realizzazione dei castelli di sabbia. E poi una sfilata di moda, e una gara al cronometro sui go-kart.

A trionfare è stata Erika Maldifassi, 36 anni, contabile di Giussano e mamma di Filippo (3 anni). Al secondo posto è arrivata l'infermiera romana Patrizia Tranquilli (61 anni, mamma di Alex e Vanessa, di 40 e 36 anni), al terzo la barista bolzanina Meri De Rosso (44 anni, mamma di Miriana e Martina, di 23 e 17 anni). Quarta è arrivata la 52enne padovana Elena Cerchiaro, quinta la 61enne verbana Angela Gemelli.

Come ogni anno, “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo

motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.