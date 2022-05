Nameless Music Festival, a mezz'ora da Monza il festival della musica elettronica e rap

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna ad Annone di Brianza (Lc) il Nameless Music Festival.

Dal 2 al 5 giugno saranno allestiti tre palchi (Lake Tent, Mountain Stage e Igloo Stage) dedicati a tre mondi differenti ma affini: la musica elettronica, l’hip hop e la musica latina.

2 giugno

TIËSTO - Ernia - Joel Corry - Luchè - Noyz Narcos - Ralf - ANNA - Alex Neri - Drefgold - Habstrakt - J Lord - MARTEN HØRGER -Moksi - Night Skinny - Rhove - Will Sparks - 2Rari - Dat Boi Dee - EDMMARO - Fuera - Giancarlino - GNMR - Ice Stain - Kuremino - Luca Vera

Nerone - Reebs - Rico Mendossa - Rocket Pengwin - Rudeejay - Vettosi.

3 giugno

AFROJACK - LIL PUMP - PURPLE DISCO MACHINE - Dom Dolla - Geolier - James Hype - Morten - Paky - Tony Effe - Barry Can't Swim - Hannah Wants - Lele Blade - Leon Faun - Mind Enterprises - Raffa FL - Robert Owens - Samurai Jay - TY1 - Astrality - BigMama - Digital Astro - ELYX - Havoc & Lawn - Ice Stain - Knowpmw - Mikush - Nextars - Nerissima Serpe.

4 giugno

BBNO$ - CENTRAL CEE - ILLENIUM - ACRAZE - Bresh - Imanbek - Kayzo - Mara Sattei - Massimo Pericolo - Ben Kim - Diss Gacha - Emily Nash - Il Pagante - Merk & Kremont - MoBlack - Nello Taver - Roberto Surace - Fät Tony - Hello Mimmi - Ice Stain - Jamis - LRNZ - MAGNVM! - Mattei & Omich - Mazay - Nessuno - PRZI - Shorty - Tonyboy - TWOLATE.

5 giugno

DJ SNAKE - GUÈ - Ana Mena - Benny Benassi - Boro Boro - MamboLosco - Topic - Villabanks - Apashe - Bassel Darwish - D.O.D - Etapp Kyle b2b Daria Kolosova - Rosa Chemical - Shouse - Slings - Thelonious B. - Tita Lau - Undercatt - Axell - Bina - Black Fancy - Ele A - Epoque - Hawk - Ice Stain - Pretty Pink.

I biglietti, in vendita sul sito www.namelessmusicfestival.com, costano 150 € per 4 giorni e 45 € per il single day.