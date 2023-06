Il parrucchiere monzese che firma il nuovo look di Irama

Irama ha cambiato look. E, dietro la sua nuova chioma bionda, si nasconde una firma brianzola.

È stato infatti Stefano Conte, parrucchiere di Monza, a realizzare il biondo freddo Miami sulle lunghezze di Irama (la base è invece rimasta scura).

Irama, che ha firmato a quattro mani con Rkomi l'album "No Stress", in uscita il prossimo 7 luglio, non è l'unico cliente vip di Stefano Conte.

Conte cura anche il look di Beatrice Salvioni, la scrittrice di "Malnata", ha pettinato i Cugini di Campagna, ha ospitato le telecamere di Studio Aperto per raccontare le nuove tendenze, ha creato l'hairstyling di Giusy Ferreri per il videoclip di "Siamo in America" (ft. Casablanca) e di "La bevanda ha un retrogusto amaro". E, ormai da anni, viene annoverato tra i migliori parrucchieri d'Italia.