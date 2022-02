I vip in campo a Limbiate per ricordare Luca Attanasio

Martedì 22 febbraio 2022 è il primo anniversario della morte di Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso durante un attentato nel quale hanno perso la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

Il comune di Limbiate, località brianzola dove l’ambasciatore è cresciuto, ha voluto ricordarlo proprio oggi con alcuni eventi. Le iniziative hanno avuto inizio nella serata di lunedì 21 febbraio, con la presentazione del libro “Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace”, scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona. Nella mattianta di martedì, è stata deposta una corona presso il Cimitero Maggiore ed è stata presentata la statua realizzata in suo onore da Dario Brevi.

Sempre martedì, alle 15.00, si gioca sul campo dell’oratorio San Giorgio di Limbiate (laddove attanasio giocava da ragazzo) una partita di calcio a otto organizzata dal progetto charity Play2Give. Il match vedrà sfidarsi giovani artisti come youtuber e influencer allenati da Fabio Capello, insieme alla Nazionale Cantanti allenata da Sandro Giacobbe.

È proprio Valerio Brambilla, Parroco di Limbiate, a sottolineare l’importanza di questa partita nel ricordare Luca, ragazzo di oratorio diventato un esempio per molti giovani. Sempre Brambilla ci tiene ad aggiungere come anche chi cresce in realtà di periferia, possa grazie a tenacia e determinazione avere una vita piena e felice.

La squadra di Play2Give è composta da Rkomi, Astol, Antonacci Jr, Gabriele Boscaino dei Nirkiop, Grenbaud, Tommaso Cassissa, Il Boss del Freestyle, Jacopo ET, Enzuccio, Mitch e Andrea Pisani dei Panpers. La Nazionale Cantanti schiera invece Niccolò Fabi, Clementino, Boosta dei Subsonica, Paolo Vallesi, Bugo, Leo Gassman, Virginio, Ubaldo Pantani, Ludwig, Blind, Moreno, Alberto Urso, ZW Jackson, Moreno Conficconi, Sergej ed Enrico Ruggeri.