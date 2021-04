L'appello di Jacopo, 7 anni: "Aiutatemi a ritrovare il mio pupazzo"

Un pupazzetto blu di nome Patzi è stato smarrito al parco della Madonna delle Grazie: una lettera e un disegnino per ritrovarlo

Un disegno blu, e una lettera scritta matita: questo l'originale avviso comparso sulla bacheca all'ingresso del parco della Madonna delle Grazie, a Monza.

"Sono Jacopo, ho 7 anni e ho perso questo pupazzetto che ho fatto io. L'ho perso nel parco ma non so dove. Se lo trovi, puoi lasciarlo sulla panchina dell'ingresso del parco della Madonna delle Grazie. Grazie tanto, Jacopo": questo il contenuto della lettera, corredata da un disegnino di quel tenero pupazzo. La foto, postata sui gruppi social monzesi, è diventata virale. "Credo che tutti noi frequentatori del parco daremo una mano a Jacopo giusto? Dai che lo troviamo!" ha scritto Patrizia Carrozza, la prima a condividere l'appello.

I genitori del piccolo a tanta solidarietà così hanno risposto: "Ringrazio di cuore Patrizia Carrozza che non conosco personalmente ma che ha creato questo post per aiutare Jacopo e anche tutte le persone che lo hanno apprezzato e condiviso.cForse non ritroveremo Patzi ma abbiamo trovato tanto affetto e tanti sentimenti così belli che ci sentiamo profondamente grati. Jacopo mamma e papà".

Gallery