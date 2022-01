Da Lissone al Festival di Sanremo: Raffaele Di Stasio è tra i pizzaioli ufficiali della kermesse

Continuano le soddisfazioni per Raffaele Di Stasio. Campano d'origine, brianzolo d'adozione, il titolare della pizzeria Verace Assaje di Lissone (con una seconda sede a Bovisio Masciago) è stato scelto tra i pizzaioli che - durante il prossimo Festival di Sanremo - cucineranno per i cantanti in gara e per gli addetti ai lavori.

Campione italiano assoluto del Master Pizza Champion 2021, Di Stasio è uno dei pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo 2022. Lo abbiamo raggiunto per una breve chiacchierata al telefono. "Sono stati selezionati 40 pizzaioli da tutta Italia, che saranno suddivisi in squadre e che cucineranno le loro pizze in turni da 3/4 ore" ci ha spiegato. Casa Sanremo, nata nel 2008 per diventare da subito "la casa" degli addetti ai lavori del Festival della Canzone Italiana, ospita interviste e cooking-show. In particolare, il suo Roof è lo studio principale dei Cooking Show de L’Italia in Vetrina, con la presenza in trasmissione di Chef dei territori protagonisti e collegamenti da tutta Italia per raccontare le eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

Abbiamo giocato un po' con Raffaele, chiedendogli di sognare. "Vorrei preparare una pizza per Blanco, per la personalità unica che ha nel cantare" ci ha confessato. "A Gianni Morandi preparerei una pizza con prodotti del territorio: utilizzerei gli ingredienti che hanno fatto la storia della pizza, esattamente come lui ha fatto la storia della musica italiana". Sempre in tema Big, con Iva Zanicchi giocherebbe coi sapori: "Le farei sentire l'acido, il salato, la croccantezza, il dolce. Perché, alla fine, la pizza è un po' come la musica: bisogna indovinare la giusta tonalità per renderla unica". Infine, per Achille Lauro, cucinerebbe una pizza gourmet colorata e un po' folle.

"Mi emoziona anche solo l'idea di essere a Sanremo" ha concluso Di Stasio. "Al di là di chi asseggerà le mie pizze, sono certo che vivrò un'esperienza impossibile da dimenticare".