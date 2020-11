La Reggia di Monza s'illumina di verde contro la pena di morte

Una veste insolita, per la Reggia di Monza.

L'iconico monumento cittadino si è illuminato di verde nelle sarata di lunedì 30 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale Città per la Vita – Città contro la pena di morte" promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

"Ancora oggi ​ la pena di morte è al centro del sistema giudiziario di molti Stati. Il prezzo in termini di vite umane delle esecuzioni capitali è ancora troppo alto. Lo sarebbe anche se a cadere sotto la mano di uno Stato giustiziere fosse una sola persona. Tutti insieme dobbiamo costruire un mondo che metta fine a questa pratica medievale. Monza, insieme a tante altre città del mondo, è in prima linea in questa battaglia di portata storica" sottolinea il sindaco Dario Allevi.

Quella del 30 novembre è una data simbolica, scelta dalla Comunità di Sant’Egidio per ricordare la prima abolizione della pena di morte da parte del Granducato di Toscana nel 1786. Sono oltre duemila le città che nel mondo hanno deciso di aderire alla giornata internazionale di "Cities for life, Cities Against the Death Penalty", illuminando i loro monumenti principali per sensibilizzare i cittadini e tenere alta l’attenzione sui diritti umani e il valore della vita.