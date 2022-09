"Panettone" spostato in strada dai vandali: pericolo a Lissone

Una segnalazione importantissima (per l'incolumità di chi si mette in macchina a Lissone) arriva dalla pagina della città, Sei di Lissone se... e risale a 10 ore fa. Questo "panettone" è stato con ogni probabilità spostato da alcuni vandali e messo prorio dietro la curva che va verso il cimitero, in via Cattaneo. Un punto dove, specie di sera, si può davvero rischiare di andare a sbattere. Sperando che questa mattina sia stato rimosso da chi di dovere.