Tananai in visita ai piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga

Quelli appena trascorsi, per i bambini del Centro Maria Letizia Verga, sono stati giorni pieni di sorprese.

Dapprima è arrivato Mr. Rain, la voce di "Supereroi" all'ultimo Sanremo. Poi è stata la volta di Tananai, che a Sanremo ha conquistato tutti con la sua "Tango". Il cantante ha scelto di far visita ai piccoli pazienti nella Giornata della Felicità, per strappare loro qualche sorriso e per poter cantare tutti insieme. Un bel modo per festeggiare il Disco di Platino del suo album "Rave, Eclissi".

L'iniziativa, resa possibile da Officine Buone, è stata così commentata da Tananai: "È stato uno dei pomeriggi più belli della mia vita, grazie per avermi dato tanto, siete incredibili".