Pioggia di medaglie ai campionati regionali per le ginnaste monzesi

Pioggia di medaglie e coppe per le gare Regionali del campionato Csen (Coni) della Ginnastica Artistica Forti e Liberi Asd 1878. Sono circa una ventina le ginnaste che hanno già staccato il biglietto della Finale Nazionale che si svolgerà a Cesenatico dal 23 al 29 maggio, anche se mancano due gare regionali. La convocazione è arrivata da Roma venerdì 22.

Grande soddisfazione per la sezione guidata dalla Direttrice Tecnica Sonia Ronconi, con Gabriele Angelo Scattiggio, Barbara Gaggio e Alessandra Riva. Sono ben quattro le squadre qualificate per la finalissima: due di Allieve “Cup livello A” ( 8 ai 9 anni), “livello B” (10, 11 anni) e le piccolissime Esordienti ( 6 a 8 anni).

Le medaglie

La squadra campione Regionale di “Acrobat “( Penelope Ivanic, Vittoria Fortezza, Bianca Pagani e Ginevra Vertova ( 9 anni). Individualiste “Acrobat L3”: la talentuosa Allieva di soli 8 anni e campionessa regionale : Kumali Metaramba. Allieva B : Greta Savini (Bronzo e la Junior Nadia Sassetti è argento regionale. Nelle Cup individuali: Argento per l'allieva 1l Bianca Pagani, Bronzo per la coetanea ginevra Vertova e 6 Penelope Ivanic. Esordienti: Elena Cavagnuolo (6 anni). Per le Junior Cup: Bronzo per Chiara Vimercati e 5 Martina Rosso. Ancora, per Eccellenza: Nadia Sassetti (oro parallela) e Grata Savini 4 nella generale che nel prossimo fine settimana avranno l'ultima competizione Regionale. Per Specialità che il 30 e il 1 maggio avranno la seconda prova: Kumali Metaramba: argento assoluto su tutti gli attrezzi che lotterà per diventare anche in questa categoria “Campionessa Regionale”. Michela Petrosillo, Allieva B :oro trampolino elastico. Per la categoria junior: Rebecca Civardi :6 alle Parallele asimmetriche e Cecilia Rossetti. Oro alle Parallele per Rebecca Le Pera e 6 nella generale. Alla prossima gara Alessia Martin sicuramente si qualificherà.

“Soddisfazione e orgoglio da parte della dirigenza, sia il Presidente del sodalizio monzese Alessandro Riva che la presidente di sezione Cristina Bonfà (ex ginnasta) sono entusiasti: "Dopo due anni di Covid, è stata una stagione incredibile- spiegano - . Oltre alle molte iscrizioni a questa spettacolare disciplina, queste ginnaste lavorano molto e i risultati sono stati davvero incredibili. Alle finali Nazionali possiamo portare a casa ottimi risultati”.

"Non immaginavo che sarebbero arrivati risultati così importanti - spiega la DT della Forti e Liberi Sonia Ronconi - . Abbiamo fatto un gran lavoro e le nuove leve ci hanno davvero stupiti. Abbiamo tante ginnaste giovanissime talentuose e questo fa sognare in un futuro davvero ricco di risultati. Tra le tante stelline , una spicca in maniera davvero incredibile : kumali ha solo 8 anni ed è seguitissima anche sui social. Una "ginnastina" davvero talentuosa. La speranza è che il comune di Monza possa aiutarci per avere una struttura più ampia e avere attrezzatura per partecipare a gare sempre più importanti. Del resto Monza è una città famosa anche per lo sport e l'augurio è che la Ginnastica Artistica diventi un fiore all'occhiello".

E adesso le ragazze guardano ai campionati Italiani: "Stringendo le dita vorremmo strappare dei titoli iridati” azzarda la direttrice tecnica Ronconi.