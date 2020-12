Coronavirus, 16 atleti positivi tra le prime squadre del Vero Volley

Sono sedici gli atleti positivi delle due prime squadre del Consorzio Vero Volley. A dare l'annuncio è stata la stessa società nella giornata di martedì 8 dicembre.

"In seguito agli esami di controllo periodici relativi al Covid-19 previsti nell’ambito dell’attività di serie A e svolti lunedì 7 dicembre, si sono evidenziate delle positività all’interno dei gruppi delle sue prime squadre" si legge nella nota del Consorzio.

"Per quanto riguarda la formazione femminile di serie A1 sono 11 le atlete risultate positive al tampone, oltre a 2 membri dello staff: di questi soltanto in 2 hanno presentato dei lievi sintomi, già superati. Per quanto riguarda la formazione di SuperLega maschile sono state registrate 5 positività: tutti i soggetti sono asintomatici".

Gli atleti e i membri dello staff - precisano dal PalaCandy - sono già in isolamento e le loro condizioni sono monitorate. Come previsto è stata anche attuata una accurata sanificazione della struttura e degli ambienti dell'Arena di Monza.