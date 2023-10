Serie B Nazionale: la Rimadesio Desio cade a Fiorenzuola

La Rimadesio esce meritatamente sconfitta dal PalArquato per 86-62 dopo una gara in cui i bluarancio litigano con il ferro, mentre Fiorenzuola trova le percentuali che mettono a nudo tutti i limiti difensivi di questo inizio stagione della truppa di Gallazzi.

Le statistiche non dicono tutto di una partita di basket, ma il 107 a 49 di valutazione di squadra finale dice molto di come siano andate le cose in campo. Senza Caglio e Tornari (oltre all’assente di lungo corso Fumagalli) e con il trio Baldini-Giarelli-Maspero che tira 4/19 dal campo era difficile se non impossibile portare a casa un risultato positivo, se poi si aggiungono anche un atteggiamento troppo soft ed una serata in cui i padroni casa tirano con il 58 % dal campo allora si fa notte fonda.

In apertura di gara i canestri da fuori del croato Sabic (17 punti, 3/3 da 2 e 3/6 da 3) ed i punti nel pitturato di Ricci (14 punti, 4/5 da 2 e 2/2 da 3) spingono Fiorenzuola sul 14-6 del 5′. Sono due triple di un positivo Sodero (21 punti) a mettere in partita l’Aurora sul 14-12, con i bluarancio che impattano a quota 16 dopo un canestro di Baldini. Nel secondo quarto però l’equilibrio dura poco. Mazzoleni risponde a Bottioni per il 20-20, poi un parziale di 11-2 con tutto il quintetto gialloblu a bersaglio spacca la partita sul 31-22.

Desio si scioglie alla prima spallata e da qui in avanti rincorrerà fino alla sirena finale. Un dardo di Sabic vale il 42-30 della pausa lunga ed al rientro sul parquet un altro parziale di 14-5 con Voltolini e Sabic protagonisti mandano i titoli di coda sul 56-35 con ancora 15′ da giocare. L’attacco Rimadesio è praticamente solo Sodero, mentre dall’altra parte Venturoli, Preti ed il solito Sabic colpiscono da dietro l’arco. Al 30′ il tabellone dice 66-46, mentre il quarto finale serve a Fiorenzuola per ritoccare il massimo vantaggio e per registrare l’esordio in Serie B del classe ’05 Tommaso Corti. Il finale è 86-62.

Mercoledì si torna in campo alle 20.45 a Livorno contro Libertas, nel primo dei sei turni infrasettimanali stagionali. Servirà ben altra prestazione per non sfigurare di fronte ad una delle candidate al salto di categoria.

Bees Fiorenzuola – Rimadesio 86-62 (16-16, 26-14, 24-16, 20-16)

Fiorenzuola: Ricci 14, Venturoli 10, Aklilu, Bottioni 10, Re 2, Voltolini 9, Giacchè 7, Preti 9, Bettiolo 4, Gaye 4, Sabic 17. All. Dalmonte

Desio: Klanskis 4, Valsecchi 9, Corti, Tornari ne, Raffaldi, Fumagalli ne, Giarelli 4, Mazzoleni 13, Maspero 7, Elli 2 Sodero 21, Baldini 2. All. Gallazzi