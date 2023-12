Serie B: la Rimadesio torna al successo contro una mai doma Sant'Antimo

Una Rimadesio vogliosa, combattiva e determinata torna al successo dopo 4 ko consecutivi superando al PalaDesio Sant’Antimo per 78-69. Una gara in cui i bluarancio hanno fatto per larghi tratti l’andatura, con i campani che però sono sempre rimasti a contatto mettendo anche la testa avanti in più di un’occasione. Il break decisivo arriva in apertura di ultima frazione quando le iniziative di Sodero danno il là al parziale dei padroni di casa che raggiungono la doppia cifra di vantaggio e non rischiano praticamente nulla sul finale. Sugli scudi Sodero, Giarelli e Maspero, ma tutti gli elementi del roster hanno dato il proprio contributo con Baldini e Klanskis che fanno il lavoro sporco.

In apertura di gara Desio ritrova le percentuali perdute nell’ultimo periodo da dietro l’arco. Le triple di Maspero e Tornari e le giocate di Giarelli muovono il tabellone per l’Aurora ma gli ospiti non stanno a guardare e con i dardi di Colussa e le giocate di Quarisa nel pitturato rimangono in scia. Una bomba di Klanskis vale il 15-11 che al 10′ diventa 20-15 dopo un’altra tripla di Maspero. Nel secondo quarto parte meglio ancora una volta Desio che allunga sul 24-18. Colussa con la tripla e la schiacciata riporta i suoi ad un possesso di distanza (26-23) ma Giarelli e Sodero riallungano sul 31-25. Il finale di parziale è però favorevole agli ospiti che vanno negli spogliatoi sotto 38-37 grazie ai punti del solito Colussa.

Al rientro sul parquet si segna pochissimo. Sant’Antimo sembra prendere inerzia quando Mennella sorpassa sul 38-40 ma Tornari sblocca la Rimadesio dall’arco per il controsorpasso sul 41-40. Anche Baldini va a segno da tre ma al 28′ il risultato è in perfetta parità a quota 45 dopo un libero di D’Apice. Maspero con sei punti filati spezza l’equilibrio e fissa il 55-49 del 30′. In apertura di quarto finale un parziale di 7-0 firmato da Sodero lancia l’Aurora sul 62-50. Gli ospiti sbattono ripetutamente sulla difesa brianzola, con Gallo che trova il fondo della retina dopo 5′ di ferri per il 62-52. Sodero dalla linea della carità tiene a distanza i campani, ma è la tripla Klanskis ad indirizzare la partita sul 69-54 del 37′, con Giarelli che punisce da dietro l’arco di tabella sulla sirena dei 24″ per il 72-57. Negli ultimi 120″ le triple di Dri e Colussa rendono meno pesante il passivo ma Desio non rischia mai e vince 78-69 portando a casa un successo che mancava dallo scorso 11 novembre.

Domenica alle ore 18 insidiosa trasferta a Salerno in quello che è un vero e proprio scontro diretto contro una squadra che in classifica segue i bluarancio.

Rimadesio Desio - Geko PSA Sant'Antimo 78-69 (20-15, 18-22, 17-12, 23-20)

Rimadesio Desio: Gabriele Giarelli 17 (4/12, 2/2), Guglielmo Sodero 17 (3/10, 1/5), Giacomo Maspero 14 (3/8, 2/7), Giacomo Baldini 10 (2/4, 1/6), Matteo Tornari 8 (1/2, 2/4), Ricards Klanskis 7 (0/0, 2/2), Simone Valsecchi 5 (1/1, 1/1), Stefano Elli 0 (0/0, 0/2), Simone Caglio 0 (0/0, 0/0), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0), Andrea Mazzoleni 0 (0/0, 0/0), Luca Colzani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Giacomo Baldini 11) - Assist: 18 (Guglielmo Sodero, Giacomo Baldini 4)

Geko PSA Sant'Antimo: Antonio Gallo 19 (6/11, 1/6), Andrea Colussa 16 (2/3, 4/9), Filiberto Dri 15 (0/3, 3/6), Andrea Quarisa 8 (4/10, 0/0), Carlo Cantone 4 (2/5, 0/1), Andrea D'apice 3 (1/1, 0/0), Marco Mennella 2 (1/2, 0/6), Massimo Peluso 2 (1/1, 0/0), Francesco Stentardo 0 (0/0, 0/2), Gabriele Di camillo 0 (0/0, 0/0), Carlo Spernanzoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Andrea Quarisa 18) - Assist: 11 (Antonio Gallo 6)