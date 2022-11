L'Ardor Lazzate passa in casa del Castello Città di Cantù

Nella decima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, l’Ardor Lazzate trova tre punti importantissimi in casa del Castello Città di Cantù.

I gialloblù trovano i due goal che decidono il match in rapida sequenza: al 19’ Corioni abile a recuperare palla in area per poi spostarsela sul destro e calciare.

Passano solo 2 minuti e arriva il raddoppio di Rondina, bravissimo su un bel filtrante ad anticipare il portiere e batterlo col destro.

Il goal della bandiera dei padroni di casa arriva al 57’ con Barlusconi, bravissimo a ricevere palla sulla sinistra e calciare sul palo opposto.