Eccellenza e Promozione, come è andato il weekend delle monzesi?

Per quanto riguarda le squadre monzesi, partiamo dall'Eccellenza. Nel girone A il Muggiò trionfa in casa del Gavirate, un netto 2-1 con il sigillo di M. Cesana al 29' della prima frazione di gioco. Poi a 25 minuti dalla fine è arrivato il pareggio di Selpa. A regalare la vittoria ai brianzoli in gialloblù è stato Schiavo che al 36' ha mandato il pallone in rete. Nel girone B, invece, bel successo della Leon in casa contro il Lemine Almenno. La formazione di Vimercate con un incredibile 4-2 ha battuto i bergamaschi: a segno per i monzesi Lillo, una doppietta di Bonseri e Giangaspero.





Per quanto riguarda il girone della Promozione la Casati Arcore torna alla vittoria, e lo fa con una prestazione di forza rifilando un tris alla ormai ultima della classe Missaglia Maresso. A stendere la formazione lecchese ci hanno pensato Gabellini, Costantino e Prezioso. Bene anche la Speranza Agrate che grazie a Brusati e Nenadovic si sono imposti 2-0 sul l'Auorora Olgiate. Pari per la Vibe Ronchese in casa contro l'Arcellasco Città di Erba.