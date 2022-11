Eccellenza Leon, con Quartuccio è in zona playoff

Nel girone B del campionato di Eccellenza, gara dopo gara, la classifica diventa sempre più imprevedibile e interessante. In vetta alla classifica c'è la Tritium che, per la prima volta in questo campionato, ha portato a casa solo un punto. La lotta si fa più intensa nella zona playoff e nella parte bassa ci sono tante squadre con pochi punti di distanza, una vittoria o una sconfitta può farle salire o allontanare sempre di più dalla salvezza.

Dopo il doppio turno di settimana scorsa, in cui erano impegnate tutte le squadre della categoria, si avvicina l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Domenica 13 Novembre alle 14.30 si disputeranno gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Monza, chi affronterà la Leon?

Facciamo un passo indietro però. Nella scorsa gara è arrivato una strepitosa vittoria per 4-2 contro il Lemine Almenno con un Bonseri che sta trascinando, anche in questa stagione, la compagine brianzola. La sfida in programma alla Leon Arena di Vimercate vedrà andare in scena una partita che sicuramente ha molto da dire: si tratta della sfida tra Leon e Scanzorosciate. Gli avversari dei monzesi, i bergamaschi sono al nono posto in classifica e hanno 17 punti, solo 5 di distacco proprio dai vimercatesi e lottano per provare ad entrare nei playoff. Nell'ultima sfida sono reduci da un pareggio con Juvenes Pradalunghese. Dall'altro lato la formazione di Vimercate dopo l'esonero di Mister Motta e l'arrivo di Quartuccio sembra essersi completamente ripresa e ha iniziato a macinare punti partita dopo partita riportandosi nella zona alta della classifica. Quindi c'è da aspettarsi sicuramente una gara dalle mille emozioni.



Appuntamento quindi a domenica 13 novembre, per scoprire chi tra le due squadre proverà a rimanere al passo con le "prime" della classe