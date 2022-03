Il Cavenago ne fa altri cinque contro il Barzago

Squadra in casa

Squadra in casa Barzago

Strepitosa prestazione della formazione guidata da mister Tinelli che, ancora una volta, dimostra di meritarsi ampiamente il posto in categoria. I giallorossi, dopo la stratosferica vittoria di domenica scorsa contro l'Arcadia Dolzago (ndr 7-0), anche questo mercoledì sera hanno segnato numerosi gol. Insomma, una manita all'altra compagine lecchese del Barzago e un sesto posto consolidato a parimerito con il Lissone. A segno per il Cavenago Galleani, seguito a ruota da Gioacchini. Ancora un gol di Galleani e a chiudere, la partita ci hanno pensato definitivamente Piscopo e Masserini. Un momento, quindi, più che positivo della formazione di Cavenago che continua a marciare verso le parti alte della classifica. Domenica 27 marzo la formazione di Tinelli affronterà tra le mura amiche il Cinisello, che ha trionfato per 1-0 contro l'Olimpiagrenta.

La prossima domenica si ritorna a giocare alle 15.30 ed ecco quali saranno le altre gare del weekend.

Alta Brianza - Arcellasco -

Sondrio - Muggiò

Arcadia Dolzago - Cob 91

ColicoDerviese - Olgiate Aurora

Concorezzese - Barzago

Olimpiagrenta - Lissone

Vibe Ronchese - Casati Arcore