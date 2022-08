Leon: vittoria sempre nel segno di Bonseri

Squadra in casa

Squadra in casa Leon

Prima partita ufficiale di Coppa Italia e si avvicina anche l’avvio del campionato: la chimica di squadra è fondamentale e la Leon di Motta ha dimostrato di voler ripartire con il piede giusto. Nel weekend appena passato i leoni di Vimercate sono stati ospiti in trasferta a Mapello per la prima gara di Eccellenza. Sul difficile campo bergamasco si impone per 2-1 grazie al suo storico capitano che inaugura la stagione con una doppietta. Domani ore 20.30 la decisiva sfida contro il Luciano Manara.

Girone 6

Mapello-Leon 1-2. Riposa: Luciano Manara

Martedì 30/8 (ore 20.30): Leon-Luciano Manara. Riposa: Mapello

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Luciano Manara-Mapello. Riposa: Leon

Classifica: Leon 3; Luciano Manara e Mapello 0.