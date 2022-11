Monza, giovedì il turno infrasettimanale con la Lazio

Dopo la vittoria in casa per 2-0 ai danni dell'Hellas Verona, la compagine guidata da Palladino si prepara ad affrontare le ultime due gare prima dello stop del campionato in vista dei Mondiali 2022.

Lazio-Monza, valida per il quattordicesimo turno di Serie A, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma giovedí 10 novembre, alle ore 20:45.

Questa la probabile formazione per la squadra biancorossa.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Petagna, Caprari. All. Palladino

Ma vediamo qualche dato interessante sulla gara: la Lazio ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A giocate di giovedì, mentre i 13 punti del Monza sono tutti arrivati in partite disputate alle ore 15:00. Andrea Petagna, il bomber biancorosso, ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A. L’attaccante del Monza ha realizzato contro i biancocelesti la sua prima rete nel massimo campionato italiano, il 21 agosto 2016 con la maglia dell’Atalanta.