Palladino dopo Lazio-Monza "La Lazio è una grande squadra, ma noi usciamo con grande rammarico"

Il turno infrasettimanale di Serie A non ha visto sorridere il Monza che dall'Olimpico è uscito sconfitto per 1-0: la rete decisiva la segna Romero che diventa l'eroe della serata per i biancoazzurri. La prestazione dei brianzoli è stata buona: al 15', infatti, erano passati in vantaggio con il colpo di tacco di Petagna, su assist di Colpani. Ma dopo un controllo VAR e la rete viene annullata per fuorigioco. Insomma, sappiamo tutti come è andata a finire la gara.

A parlare della prestazione dei suoi ragazzi ci ha pensato Palladino in conferenza stampa: "Sappiamo tutti che la Lazio è una grande squadra, ma devo dire la verità che usciamo dalla sfida con grande rammarico. Siamo riusciti a metterli in difficoltà in più occasione, ripeto sono molto forti. Riguardo alla mia squadra mi è piaciuta la personalità che hanno avuto in campo", ha poi continuato analizzando la partita. " Dispiace per il gol, era una bella azione ed è stato un grande peccato. La reazione dei ragazzi c’è stata questo è sicuro, anche se in ritardo, ma la squadra era molto stanca. Molti avevano giocato domenica: ci è mancato un pizzico di agonismo”.

Poi ha risposto anche a qualche domanda riguardo ai cambi effettuati: “Hanno alzato intensità e struttura, ma non abbiamo mai sofferto. Abbiamo preso il gol nel momento peggiore. Ripeto sono felice e soddisfatto, ho cercato di preparare bene la partita con idee di gioco”.

Domenica alle 15.00 all'U-Power Stadium arriva la Salernitana, per la squadra biancorossa è importante chiudere prima della lunga pausa con una vittoria.