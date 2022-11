Promozione, il capocannoniere del girone B è di una società monzese

Dicembre è alle porte e la prima parte di campionato si sta per concludere. Anche la corsa allo scettro dei capocannonieri nel campionato di Promozione girone B entra nella fase "calda". Al momento, la classifica marcatori vede in testa Stefano Papapicco con 8 reti: il centrocampista e capitano del Biassono classe 1996 ha tenuto un rendimento costante in queste gare segnando ben cinque reti decisive in questa stagione e rappresenta la principale bocca di fuoco dei rossoblu.

Alle spalle distanti solo una lunghezza, ecco Sare Moumini del Calolziocorte con 7 segnature (5 dal dischetto) e il compagno di squadra di Papapicco, Lucente Fabio. A quota 6 reti, Pasquinelli Mattia della Colicodeviese, Intrieri Nicolò del Galbiate, Manno Manuel del Cavenago e Arienti Mattia della Casati Calcio Arcore che condividono il terzo posto.