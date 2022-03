Promozione: le squadre monzesi sono pronte per il recupero della seconda giornata di ritorno

Mancano poche ore e le squadre monzesi impegnate in Promozione scenderanno in campo per il recupero della diciassettesima giornata di questo campionato. Un campionato che le vede impegnate in numerosi turni infrasettimanali, visto che sono diverse le gare rimandate a causa covid. Vediamo un attimo chi affronteranno stasera le squadre di Monza.

Partiamo dal Lissone che nell'anticipo di sabato scorso ha pareggiato in casa contro la Cob91, questa sera invece ospiterà l'Arcadia Dolzago reduce da una pesantissima sconfitta contro il Cavenago. Per quanto riguarda la Vibe Ronchese, la formazione di Ronco Briantino ha trovato una sconfitta contro la lecchese ColicoDerviese e oggi affronterà la Nuova Sondrio in una gara che sicuramente regalerà delle belle emozioni. Il derby tra Casati Arcore e Muggiò era finito con la vittoria di questi ultimi. Stasera la prima affronterà in un altro derby la Concorezzese, reduce dalla sconfitta per 6-1 contro la capolista Altabrianza, mentre i muggioresi sfideranno i lecchesi dell'Olgiate Aurora. Infine, il Cavenago dopo l'incredibile vittoria a Dolzago sarà impegnato nella trasferta contro la penultima in classifica Barzago.

Ecco le altre gare della giornata:

Arcellasco-ColicoDerviese

Cinisello-Olimpiagrenta

Cob 91-Alta Brianza