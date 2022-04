Stasera il Derby Vibe Ronchese - Casati Arcore: chi avrà la meglio?

Stasera va in scena il posticipo del turno pasquale per le due squadre brianzole impegnate nel girone B di Promozione. Da un lato troviamo la Casati Arcore che arriva da sette punti conquistati nelle ultime tre gare (due vittorie e un pareggio) e pensate un pò, con ben zero gol subiti. Insomma, un mese più che positivoper i ragazzi di Arcore che cercheranno, quindi, di continuare la striscia utile di risultati ottenuti. Dall'altro lato invece troviamo la Vibe Ronchese che è alla ricerca della prima vittoria di questo 2022. La sfida può risultare decisiva, visto che la Cob91 ha perso in casa contro l'Arcadia Dolzago e, di conseguenza la Vibe ha guadagnato tre punti su una delle dirette avversarie. Ma l'occhio di riguardo sarà verso l'altra sfida della serata: quella tra Olimpiagrenta e Olgiate Aurora, con quest'ultima che dista solo 4 punti dai brianzoli di Ronco Briantino.

Una gara che potrà e regalerà sicuramente tante emozioni.

Appuntamento, quindi, per stasera alle 20.30 a Bernareggio per il "derby" tra Vibe Ronchese e Casati Arcore.