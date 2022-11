Video gol Lazio-Monza 1-0, highlights e sintesi partita

Questa sera - giovedì 10 novembre - allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Monza si sono affrontante nel turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri è scesa in campo alla ricerca dell’aggancio al Milan, secondo in classifica, mentre i biancorossi per provare a bissare la recente vittoria contro il Verona portata a casa nell’ultima partita.

Al 15’ del primo tempo, un colpo di tacco di Andrea Petagna su assist di Colpani spiazza Provedel e porta momentaneamente in vantaggio il Monza. La rete, però, viene successivamente annullata per fuorigioco dopo un ulteriore controllo al VAR. Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, il cambio obbligato per Manuel Lazzari a causa di alcuni problemi fisici e due minuti di recupero concessi dal direttore di gara, le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

La situazione di parità muta però nel secondo tempo quando, intorno al 69esimo minuto, Romero sblocca la partita e porta in vantaggio la Lazio. La respinta di Di Gregorio su un tiro di prima, infatti, si trasforma in un’ottima occasione per il centrocampista argentino che, sotto porta, non sbaglia.

Ed è proprio sul punteggio di 1 a 0 a favore dei padroni di casa che si conclude un match equilibrato grazie al quale i biancocelesti raggiungono il Milan a 30 punti in attesa dell’ultima sfida pre-Mondiale contro la Juventus. Il Monza di Palladino invece si prepara ad ospitare in casa la Salernitana domenica 13 novembre.

A breve gli higlights del match.