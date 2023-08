Video Gol Monza-Empoli 2-0, highlights e sintesi

Dopo la sconfitta in trasferta a San Siro contro l'Inter, il Monza affronta tra le mura amiche l'Empoli, con la speranza di raccogliere i primi tre punti stagionali.

Dopo un inizio molto equilibrato, con le due squadre che cercano di studiarsi per capire i rispettivi punti deboli, sono i brianzoli ad andare vicinissimo al vantaggio con Gagliardini al 20’, che sfrutta un passaggio completamente sbagliato di Ebuehi e calcia da fuori colpendo in pieno l’incrocio dei pali.

Al 26’ corner per i padroni di casa battuto da Caprari, su cui si avventa Dany Mota, che colpisce di testa ma il pallone finisce a lato di un soffio.

Il meritato vantaggio per il Monza arriva al minuto 45 con Colpani, bravissimo a ricevere palla sul centro destra, liberarsi di Gyasi e lasciar partire un missile di sinistro che batte Perisan.

L'Empoli entra bene in campo nel secondo tempo ma sono ancora i brianzoli a trovare la via del gol al 53', con Ciurria che si libera a sinistra e crossa per Colpani in mezzo all'area, che di testa non può sbagliare.

Minuto 59, gli ospiti ci provano con Ebuehi, ma il suo tiro finisce molto alto sopra la traversa della porta difesa da Di Gregorio.

All"80' il Monza sfiora il 3-0 con Ciurria che calcia di destro ma la sfera finisce di poco a lato. Poco dopo lo stesso esterno brianzolo serve anche Vignato che però spreca malamente.

A breve gli higlights del match.