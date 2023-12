Pessina dal dischetto sbaglia e il Monza pareggia a Napoli: il match finisce 0 a 0

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il Monza nella 18esima giornata di campionato, l’ultima del 2023, prova a rifarsi in casa del Napoli, squadra che vive un momento di grande difficoltà.

La partita inizialmente è molto bloccata e nella prima frazione le due compagini non riescono a creare occasioni da gol degne di nota.

Il giocatore più pericoloso è, come spesso accade, Kvaratskhelia, che cerca di trovare sempre lo spunto giusto per fare la differenza.

Al 56’ il georgiano, fa un uno-due veloce con Raspadori e concluda da buona posizione, ma Di Gregorio para facilmente il tiro.

I brianzoli, dopo una partita molto anonima, al 66’ riescono a procurarsi un calcio di rigore grazie a un tocco di mano di Juan Jesus su tiro di Colpani. Dal dischetto va Pessina che si fa ipnotizzare da Meret.

Occasione colossale per i padroni di casa al 91', con Gaetano che viene servito in area e prende la mira, ma Di Gregorio dice di no.

Un punto a testa che non serve a nessuno, ma che fa sicuramente più felice gli uomini di Palladino.