Le atlete monzesi fanno il pieno di medaglie e trofei

Monza città dello sport. Anche la Forti e Liberi Monza Asd 1878 sale sul gradino più alto del podio non una - ma più volte - ai Campionati Italiani Nazionali Csen che si sono svolti a Cesenatico dal 23 al 30 maggio a cui hanno preso parte circa 2500 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Un successo atteso, dopo la pioggia di podi e medaglie regionale, ma anche le tre squadre ripescate hanno superate se stesse. La sezione è curata dalla direttrice tecnica Sonia Ronconi che, con Gabriele Scattiggio, è stata in campo gara per 8 giorni con le atlete monzesi. Si sono qualificate in 23 dai 6 ai 17 anni e hanno portato a casa un palmares di trofei in ogni categoria.

I premi

La squadra Acrobat delle Allieve A composta da Ginevra Vertova, Bianca Pagani, Vittoria Fortezza e Penelope Ivanic ( tutte classe 2012) sono salite sul gradino più alto del podio diventando squadra Campione d'Italia, dopo la vittoria regionale. Giorgia D'Ambrosio si è messa l'oro al collo diventando Campionessa Italiana Assoluta categoria Juniores A di Specialità.

La squadra Cup individuale allieve A : Chiara Nannipieri, Sara Berna e Mia Colombo prime a pari merito, ma ha vinto la squadra più giovane. Quindi un meritato argento. Anche l'allieva Ginevra Vertova nella categoria Cup individuale 1 a pari merito ma è salita sul secondo podio per l'età. La promettente Kumali Mataramba di soli 8 anni è bronzo nel torneo Eccellenza Acrobat 3 livello individuale e sesta assoluta nella Specialità individuale come Allieva A. Greta Savini, Allieva B Eccellenza è oro al corpo libero e argento alle parallele Asimmetriche. La Seniores Alessia Martin è Campionessa italiana alle Parallele e bronzo per Rebecca Le Pera. La Juniores Cup individuale Martina Rosso è bronzo, quinta Chiara Vimercati. La squadra delle Esordienti Cup Individuale (6 e 7 anni ) con Alice Pignattelli, Martina Perego, Eleonora Burnelli e Nicla Loffredo sono state stilosissime piazzandosi 6 su oltre 60 squadre. Anche le Allieve Cup a squadra B : Daria Maderna, Giulia Magni, Irene Cattani e Vittoria Fortezza 12esima su un 'infinità di squadre iscritte.

Brave anche Nadia Sassetti, la piccola esordiente Cup individuale Elena Cavagnuolo 11esima, Michela Petrosillo 11esima al volteggio e al trampolino dove erano circa un centinaio nella categoria Allieve B.

"Risultati straordinari"

“Dopo due anni di Covid, da quando ho accettato l'incarico alla Forti, direi che questi risultati sono davvero straordinari - spiega la DDT Sonia Ronconi- . Le ginnaste sono state perfette e hanno superato ogni aspettativa. Precise, determinate, altere e decise. Grazie alla passione del presidente Alessandro Riva e tutta la dirigenza. Grazie a Sabrina Pelati che segue la sezione curando la parte burocratica. Grazie a Barbara Gaggio, ad Alessandra Riva, Gabriele Scattiggio e tutte le giovani allenatrici che ci aiutano quotidianamente anche nei corsi base. Siamo davvero felici, ora la Forti 1878 , dovrà mettere tantissime nuove coppe dell'annata 2022 nel “Museo della Ginnastica” situato al primo piano della palazzina gialla del vialone Cesare Battisti al civico 30 a 50 metri da Villa Reale. Abbiamo intenzione di diventare una società competitiva e di crescere -anche con l'aiuto degli amministratori comunali - . L'esigenza di una struttura adeguata con spazi ampi e impiantistica all'avanguardia per portare la città di Monza sempre più in alto e offrire il massimo a tutte le nostre iscritte. Noi lavoreremo fino al 30 di luglio, ma il 12 giugno chiuderemo l'anno con la gara sociale e delle esibizioni al palazzetto del basket”. La sezione ginnastica Artistica della Forti e Liberi sta crescendo e in questo campionato ha mostrato gli artigli facendo incetta di medaglie e trofei.