Coppa Italia Promozione: ci siamo domani gli ottavi di finale

Ci siamo. Sta per tornare in campo la Coppa Italia. Domani sarà la volta del campionato di Promozione. Sono sedici le squadre impegnate che cercheranno assolutamente di trovare la qualificazione per i quarti di finale in programma il 2 marzo 2022.

Si comincia già dal pomeriggio con l'anticipo delle 14.30 tra Vighignolo e Alanga, per continuare con le altre gare che andranno in scena alle 20.30.

Per quanto riguarda la provincia di Monza l’unica squadra a rimanere in corsa è il Muggiò, la forte compagine guidata da Natobuono. Fino ad ora i muggioresi stanno continuando ad ottenere risultati positivi sia in campionato che in Coppa Italia. Nello specifico l’ultima gara di campionato li ha visti battere per 3-0 l’altra monzese del Cavenago, disputando una gara di controllo e testa.

Ma chi troverà la compagine monzese negli ottavi di finale? Una squadra che si trova nel girone B e che ha già avuto modo di incontrare in campionato, ottenendo una vittoria per 2-1. L'avversario in questione è la squadra lecchese della ColicoDerviese. In campionato sono ben dodici i punti che distanziano le due squadre, con il Muggiò che si trova a quota 20 punti ed è in testa alla classifica insieme al Cinisello.

L'appuntamento per l'accesso ai quarti di finale è per domani 10 novembre alle ore 20.30 al Comunale di Dervio.