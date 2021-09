Coppa Italia Promozione: Il Muggiò vince il derby contro il Lissone

Nell'ultima gara del girone di Coppa Italia Promozione, il Muggiò vince e passa il turno. Nella sfida contro il Lissone andata in scena al "Superga 1949" di Muggiò, i gialloblù vincono per 2-0 contro una formazione che ha saputo combattere dal primo all'ultimo minuto e che ha messo non poche volte in difficoltà la compagine brianzola. A segnare le due reti per la formazione di casa sono stati Personè e Cavaliere.

Nel primo tempo, gli ospiti biancoblù colpiscono ben due pali che gli evitano il gol del vantaggio. Un errore difensivo al 45' causa lo svantaggio degli ospiti, quando Manuel Personè recupera palla a centrocampo e serve in profondità Jacopo Personè per il vantaggio. Nella ripresa, i padroni di casa del Muggiò restano in 10 per il rosso a Baldo, che commette un fallo da giallo e poi riceve subito dopo un altro cartellino per proteste. A tenere in piedi la squadra ci pensa il numero uno gialloblù Regina che para un grande diagonale di Luca Ramadan. Al 32' arriva il raddoppio: una ripartenza gialloblù e un grande tiro da fuori area di Cavaliere, entrato da poco, che si spegne nel sette.

Queste le parole a fine gara del giocatore gialloblù Alessio Tremolada: "Il risultato , a parere mio, condanna la prestazione dell'AC Lissone. Però il nostro obiettivo era il passaggio del turno, era quello che volevamo. Quindi siamo contenti, sotto il punto di vista della prestazione, abbiamo fatto più fatica, ma il merito va alla squadra avversaria che ha saputo metterci in difficoltà e ci ha sorpreso. Siamo consapevoli di essere una squadra forte, ma dobbiamo capire fin da subito che tipo di campionato è la promozione. Bisogna pedalare, stare uniti e creare un bel gruppo. Poi a quel punto sono sicuro che con le qualità che abbiamo i risultati arrivano tranquillamente."



Ora, dopo aver ottenuto due vittorie su due, la squadra di Natobuono affronterà il BM Sporting nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia.