Coppa Italia Promozione: prima sconfitta in questa stagione per il Muggiò

Prima o poi sarebbe dovuta arrivare. Forse uscire agli ottavi di finale fa più male di quello che si possa pensare ma il Muggiò ha da ricriminare solo una cosa: non aver sfruttato appieno il primo tempo per fare del male alla ColicoDerviese.

Nella prima frazione di gioco non succede quasi niente. Cambia tutto nella seconda parte della gara quando al minuto 11 si sblocca grazie al gol di Rossi della ColicoDerviese che è veloce a girarsi sulla punizione battuta da Scotti. Dopo neanche tre minuti arriva un calcio di rigore sempre a favore della squadra guidata da Invernizzi. A siglare la rete del raddoppio dagli undici metri ci pensa capitan Scotti. Poco dopo il Muggiò rimane in dieci, Nopali viene espulso nel giro di cinque minuti per una doppia ammonizione, ma nonostante questo la formazione di Natobuono si rende pericolosa con la punizione di Cavalli. In pieno recupero Mattaboni serve splendidamente Pasquinelli che però manca il terzo gol, e si vede pararare la propria conclusione da Frontino.

Esce dalla competizione la compagine monzese, che subisce la sua prima sconfitta tra Coppa e Campionato.