Coppa Italia Serie D: Il Vis Nova Giussano vince e passa il turno

La Vis Nova Giussano vince e convince in Coppa Italia. Dopo il passaggio del turno preliminare la squadra di Giussano passa anche il primo turno battendo l'Alcione Milano per 2-1.

Nella gara dal dentro o fuori i ragazzi guidati da mister Caddeo staccano il pass per i trentaduesimi. Dopo neanche 30 secondi dal fischio d'inizio i padroni di casa della Vis Nova si sono trovati in vantaggio grazie alla rete di Orellana Cruz, che con un tiro al volo ha insaccato il pallone in rete. Da qui, un pò complice il gol arrivato subito, la squadra di casa si rilassa troppo e i milanesi arrivano troppo facilmente all'area di rigore: prima una traversa e poi un tiro vicino al palo, fanno tremare la difesa verdenero. Ma il pareggio arriva al 18', quando Bangal di testa mette in rete il pallone dellì1-1.

Nella ripresa l'Alcione parte molto bene e cerca di ribaltare la situazione, ma il gol della partita lo segna al 28' Ballabio con un gran gol che si infila esattamente sotto al sette e regala di fatto il passaggio del turno per la squadra monzese. Appuntamento quindi al 3 novembre 2021 per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D.



IL TABELLINO:

MARCATORI: 1' pt M. Orellana Cruz (V), 19' pt F. Bangal (A), 12' st M. Ballabio (V)

VIS NOVA GIUSSANO: L. Ferrara, M. Cioaza, A. Meggiarin, S. Molteni, S. Bartoli, L. Dugnani, M. Ballabio, A. Fossati, M. Fall, M. Valtulina, M. Orellana Cruz

All: Caddeo Marco

ALCIONE MILANO: G. Soldi, M. Lacchini, M. Maini, F. Ortolani, T. Tucci, S. Bonaiti, F. Bangal, A. Jukaj, E. Femminò, L. Nocera, S. Apicella

A disposizione: M. Piccinocchi, D. Petito, I. Lattarulo, D. Cannataro, A. Latini, D. Viola, D. Piccone

All: Cusatis Giovanni