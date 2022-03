La Concorezzese trova un altro pareggio, questa volta contro la ColicoDerviese

Squadra in casa

Squadra in casa ColicoDerviese

La squadra di mister Nava non riesce a trovare una vittoria e impatta nel terzo pareggio. Questa volta a fermare la corsa della Concorezzese è la ColicoDerviese.

La formazione di Nava trova la rete del vantaggio grazie al gol di Sclapari, ma non riesce a trovare il raddoppio e la ColicoDerviese trova la rete del pareggio grazie ad Augustoni. La Concorezzese, quindi, torna a casa dalla trasferta di Colico con un solo punto in tasca e consolida il settimo posto in classifica.

Sono 32 punti conquistati fino a questo momento e la zona playoff (il quinto posto) dista solamente tre punti.