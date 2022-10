Monza: Palladino cerca la quarta vittoria consecutiva

Domani il Monza torna in campo per la decima giornata di campionato in una trasferta importante come quella di Empoli. La formazione brianzola arriva da ben tre vittorie consecutive e, dopo un avvio di campionato in salita, sembra essersi notevolmente ripresa grazie all'arrivo di mister Palladino. Dall'altro lato del rettangolo di gioco troverà i toscani dell'Empoli che nell'ultimo match hanno pareggiato 1-1 contro il Torino e sono alla ricerca della vittoria. Sará una sfida incredibile quella che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani: da un lato i biancorossi sono a dieci punti mentre gli azzurri distano solo due punti dai brianzoli.



Nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato mister Raffaele Palladino, che ha presentato così la gara: "La considero una settimana atipica. Empoli ci può dare una grande occasione in classifica, ma sono una squadra difficile da affrontare che gioca bene e sa mettere in difficoltà i suoi avversari - conferma Palladino - Dobbiamo pensare ad una partita per volta: i miei calciatori la vedono come me su questo. Sicuramente l’entusiasmo dato dalle vittorie delle ultime giornate è una chiave importante, così come la consapevolezza nei nostri mezzi. Ma non dobbiamo permetterci di essere presuntuosi: per noi resta fondamentale mantenere l'umiltà e l'aggressività”

Poi ha proseguito rispondendo a delle domande su Petagna e Marlon: "Andrea sta bene. È rientrato con il gruppo e sicuramente deve migliorare la condizione fisica al momento perché è stato fuori un mese, ripeto deve recuperare. Marlon titolare? La formazione la decido il giorno della partita. Ho tante alternative e valuterò”.

Appuntamento alle 15.00 per la sfida che apre la decima giornata di Serie A.