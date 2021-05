Il Monza torna in campo: è il giorno del grande sogno della serie A

Il Monza in campo (Foto Buzzi)

E' il giorno del grande sogno della serie A per il Monza. Alle 14 di lunedì 10 maggio la squadra di mister Brocchi sfiderà in casa il Brescia. Novanta minuti preziosissimi di gioco che potrebbero portare la squadra direttamente in serie A.

Il Monza, attualmente terzo in classifica con 64 punti dopo la Salernitana (seconda con 66 punti) e l'Empoli (70), in caso di vittoria potrebbe scalare la seconda posizione e ottenere automaticamente il passaggio nella massima serie. A pesare sulla promozione però c'è anche l'esito del match che vede protagonista la Salernitana contro il Pescara.

Se il Monza dovesse vincere in casa e la squadra di Fabrizio Castori non riuscisse a totalizzare i tre punti contro l'avversaria, per i biancorossi potrebbe essere serie A. Palla al centro. E la storia tutta da scrivere.

Le parole di mister Brocchi alla vigilia di Monza-Brescia