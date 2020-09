Palazzo Pirelli si colora di bianco-rosso: il Monza premiato per la serie B in Regione

Un orgoglio non solo monzese e brianzolo ma di tutta la Lombardia. Il Monza Calcio martedì mattina è stato premiato a Palazzo Pirelli con la consegna di un riconoscimento speciale per la recente promozione in serie B.

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, insieme ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, ha consegnato un riconoscimento alle squadre di calcio lombarde che recentemente sono state promosse alla categoria superiore. Insieme al Monza Calcio, rappresentato da Adriano Galliani e Cristian Brocchi, sono state premiate anche il Mantova e la Pro Sesto.

"Vi posso garantire che Berlusconi, io, Brocchi e tutti i giocatori abbiamo in mente solo una cosa: l'abbiamo definita l'annata del grande sogno. Mi auguro l'anno prossimo di tornare qui per un altro premio" ha dichiarato l'Amministratore Delegato del Monza, che a nome del club ha consegnato al Presidente Attilio Fontana una maglia personalizzata col numero 50, come gli anni compiuti lo scorso 6 luglio dalla Regione Lombardia.

"Tre club che, con le proprie caratteristiche, rappresentano nel migliore dei modi i rispettivi territori e che meritatamente hanno raggiunto questi importanti traguardi" ha detto governatore della Regione Lombardia in occasione della premiazione delle squadre guardando anche alla ripresa del calcio in presenza nel rispetto delle regole. L'assessore regionale allo Sport e Giovani ha poi ringraziato "Monza, Mantova e Pro Sesto per aver contribuito a dar lustro allo sport lombardo centrando obiettivi davvero importanti".

"L'auspicio - ha proseguito l'assessore - è che tutte le discipline possano riconquistare gli spazi e i tempi necessari per garantire, soprattutto ai nostri giovani, la possibilità di praticare sport e, allo stesso tempo, agli spettatori di tornare a seguire gli negli stadi e nei palazzetti".