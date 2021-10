Promozione, girone B: la Casati Calcio Arcore domenica sarà in trasferta a Barzago

Nel girone B del campionato di Promozione, gara dopo gara, la classifica diventa sempre più imprevedibile e interessante. In vetta alla classifica ci sono ben quattro squadre a quota 10 punti mentre nella parte bassa ci sono tante squadre con pochi punti di distanza, una vittoria o una sconfitta può farle salire o allontanare sempre di più dalla salvezza.

Dopo il turno di Coppa Italia, in cui erano impegnate alcune squadre della categoria, si avvicina la quinta giornata del campionato di Promozione. Domenica 17 ottobre alle ore 15.30 si disputeranno gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Monza, chi affronterà il Casati Calcio Arcore?

La gara in programma al Comunale di Barzago vedrà andare in scena la sfida contro i padroni di casa del Barzago. La formazione guidata da mister Bosis fino ad ora ha ottenuto quattro punti. I primi tre punti della stagione sono arrivati proprio in occasione dell'ultima gara con la Nuova Sondrio. La squadra monzese, inoltre, era fino a mercoledì in corsa per la Coppa Italia, ma nella sfida da dentro o fuori è stata eliminata dai lecchesi della ColicoDerviese. Ora domenica li aspetta a Barzago una gara importante, da un lato dovranno affrontare una squadra che vorrà portare a casa più punti possibili, dall'altro i ragazzi di Bosis vorranno riscattarsi dall'eliminazione in Coppa. Una vittoria per la Casati Arcore significherebbe risalire la classifica viste le diverse sfide che vedono impegnate le dirette concorrenti tra di loro.

Appuntamento quindi a domenica 17 ottobre, per scoprire chi tra le due squadre "scapperà" e allungherà il passo verso la parte più alta della classifica.

Queste le altre gare della giornata:

Muggiò - Altabrianza Tavernerio

Lissone - Concorezzese

Arcellasco Città di Erba - Olimpiagrenta

Cob91 - Cavenago

ColicoDerviese - Nuova Sondrio

Olgiate Aurora - Arcadia Dolzago

Cinisello - Vibe Ronchese