Promozione: un pareggio nel derby tra Casati Arcore e Vibe Ronchese

La Vibe Ronchese pareggia in casa del Casati Arcore e perde l’occasione di potersi portare da sola in vetta a punteggio pieno.

Alla terza giornata di questo campionato e nel derby la Casati Arcore arrivava alla sfida con tanti infortunati che hanno limitato le scelte e le rotazioni da parte di mister Boris. Dall'altro lato invece la Vibe Ronchese, squadra che era in fiducia, ambiva alla vetta solitaria. Finisce in parità l’attesa sfida tra Casati Arcore e Vibe Ronchese: è 1-1 con reti di Redaelli per la Casati e il gol di Korri per la Vibe.

La Casati quindi può ripartire da questo piccolo punticino che smuove la sua classifica e può permettergli di "respirare" un attimino visto la situazione che non è per niente semplice. La Vibe invece gioca molto bene ma non riesce ad essere incisiva e determinante quanto basta in più occasioni e si porta a casa un solo punto, che in realtà le sta stretto, vista la situazione