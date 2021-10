Serie D, domani la sfida tra Arconatese e Leon

Squadra in casa

Squadra in casa Leon

La sesta giornata di campionato prevista inizialmente per domenica 17 ottobre è stata anticipata a sabato 16 ottobre alle ore 20. Dopo la vittoria ottenuta, in casa, domenica contro il Caravaggio (3-2 con le reti di Paparella, A.Ferrè e Bonseri) la Leon sarà impegnata in trasferta contro l’Arconatese.

Calcio d'inizio previsto quindi per le 20 al “Battaglia” di Busto Garolfo. A dirigere l’incontro tra le due squadre sarà il sig. Giovanni Tricarico della sezione di Verona coadiuvato da Matteo Dellasanta della sezione di Trieste e Simone Della Mea della sezione di Udine.

L’avversario dei brianzoli in questa terza giornata sarà l’Arconatese, squadra fondata nel 1926. Questo sarà il quarto campionato consecutivo di Serie D per la compagine oro-blu. La Leon arriverà all’appuntamento di domani con un distacco di 4 punti rispetto alla squadra milanese