Serie D, il protagonista Villa parla a fine gara

Dopo la doppietta segnata contro il Sona che ha sancito il pareggio e il punto per la Leon, il protagonista della partita Villa ha rilasciato un'intervista all'addetto stampa della società. Ecco le sue parole: “Questo risultato è merito di tutto lo staff e del lavoro che c’è durante tutta la settimana. Ringrazio i miei compagni, perché è soprattutto grazie a loro che ho potuto realizzare una doppietta in questa partita. Un pareggio forse amaro perché nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene, però un punto è sempre meglio di zero. Il primo gol? In realtà volevo metterla in mezzo, mentre il secondo l’ho cercato. Volevo mettere la palla in rete e riportare in parità la partita”