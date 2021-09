Serie D: La Leon ufficializza un nuovo acquisto

Dopo la sconfitta subita in Coppa Italia contro la Virtus CiseranoBergamo, la Leon si prepara a debuttare nel campionato di Serie D questa domenica, in casa, alla Leon Arena. I ragazzi di Motta infatti incontreranno e sfideranno la Castellanzese nella prima giornata. Calcio d’inizio fissato alle ore 15 del 19 settembre, mentre l’ultima giornta della stagione regolare è in programma il 15 maggio alle 16.

Poche ore fa, invece, è arrivata un'altra notizia dal mercato: un rinforzo importante in attacco che può dare quel tocco di esperienza in più alla squadra. I brianzoli accolgono tra le loro fila Emanuele Romanini, attaccante classe 1996 proveniente dal Pavia.

Romanini ha un passato di tutto rispetto: due stagioni nella categoria superiore con la Giana Erminio e precedentemente aveva vestito le maglie dell'Inveruno, Caravaggio, Arconatese e Ponte San Pietro.

Di seguito il programma completo della prima giornata del girone B di Serie D:



Arconatese – Casatese

Sona Calcio – Crema

Folgore Caratese – Brianza Olginatese

Leon – Castellanzese

Caravaggio – Desenzano Calvina

Real Calepina – Brusaporto

Villa Valle – SG City Nova

Virtusciseranobergamo – Legnano

Vis Nova Giussano – Breno

Sporting Franciacorta – Ponte San Pietro